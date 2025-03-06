Штрафы за антисанитарию предлагают повысить в десятки раз

06.03.2025 | 09:53

Депутат Госдумы, зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов добивается ужесточения наказания за антисанитарию в помещениях.

Он предлагает увеличить штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований: для физических лиц с 500-1 500 до 25 000 рублей, а для юридических лиц - с 10 000-20 000 до 500 000 рублей.

По словам автора законопроекта, есть люди, которые тащат в квартиру мусор и грязь, отравляя жизнь соседям.

Предложение депутата поддержал Роспотребнадзор.

«Перед тем как выступить с инициативой, я получил десятки обращений жителей, съездил на проблемные квартиры в своем избирательном округе и понял, насколько жутко и страшно оказаться в подобной ситуации. Копеечные штрафы, размер которых не менялся с 2008 года, отсутствие полномочий у соцслужб и участковых - вот что мы имеем сегодня. Как итог, антисанитария наносит вред здоровью жильцов, подрывает стоимость аренды жилья и его продажи в доме. Никто не хочет жить с таким соседом, но сделать ничего не может», - рассказал Сергей Колунов телеканалу

RT.

Он добавил, что сейчас повышение штрафов прорабатывается вместе с Роспотребнадзором, но пока оно не такое существенное, как он предлагал.

Депутат пообещал продолжить добиваться большего роста штрафов. Кроме того, он надеется вернуть в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях крайней антисанитарии.