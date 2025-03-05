Отремонтированную амбулаторию в Ахунах пока невозможно открыть

05.03.2025 | 21:29

В Ахунах амбулатория на улице Конструкторской, 13, пока не может возобновить прием пациентов. Они вынуждены обращаться за медицинской помощью в другое место.

«Вы переселите медиков из приспособленного помещения в отремонтированную уже 4 месяца назад поликлинику в Ахунах? Сколько можно издеваться над сотрудниками и посетителями этого медучреждения? Эта поликлиника там находится еще с советского времени», - высказался на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензенец Владимир П.

На обращение мужчины отреагировал представитель регионального минздрава. Он написал, что сейчас пациентов, прикрепленных к амбулатории, терапевт принимает на улице Грибоедова, 2г.

«Прием пациентов в условиях врачебной амбулатории по адресу ул. Конструкторская, 13, возобновится после получения согласия администрации Пензенского государственного аграрного университета на переселение, поскольку амбулатория располагается в здании этого института», - пояснили в минздраве.

Ранее стало известно, что поселок Монтажный в Пензе остался без педиатра из-за дефицита врачей. 320 детей теперь обслуживают в поликлинике на Светлой, 1.