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Общество

Дети в поселке Монтажном остались без педиатра

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Поселок Монтажный в Пензе из-за дефицита врачей пока останется без педиатра. Родители вынуждены возить детей в поликлинику на Светлой, 1, что на Шуисте.

О проблеме в телеграм-канале главы Пензы Олег Денисова рассказала местная жительница Татьяна Б.

«У меня трое детей несовершеннолетних, дети болеют часто, вызываем врача, врач приезжает, а на следующий день - прием или на прогревание нужно ехать на Шуист с пересадкой. На прошлой неделе я с трехлетним ребенком мерзла на остановке, пока ждали маршрутку, чтобы добраться до поликлиники и обратно домой. Это немыслимо! Неужели нельзя выделить нам врача, чтобы принимать три раза в неделю? Поверьте, у нас в поселке немало детей, и одному врачу удобнее приехать к нам, нежели нам - с пересадкой в мороз, с отвратительным, несоблюдающимся графиком маршрута № 12!» - написала пензячка.

Она попросила чиновников войти в положение местных жителей, вымаливающих врача и транспорт «в век нейросетей».

Женщине ответил представитель регионального минздрава. Он написал, что ранее педиатр принимала в учреждении на Ушакова, 2, но с февраля врач ушла в декретный отпуск. 320 детей, живущих в поселке, теперь обслуживают в другой поликлинике.

«Из-за дефицита врачебных кадров и переполненности педиатрических участков выделить врача для выездных приемов в настоящее время невозможно. Полноценный участок со стационарным детским доктором может быть организован при наличии в районе проживания более 800 детей. Планируем возобновить работу медицинского подразделения в поселке Монтажный при пополнении лечебной организации новыми врачами-педиатрами», - пояснил представитель минздрава.

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