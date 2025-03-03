В Пензенской области отремонтируют мост через реку Каурец

03.03.2025 | 10:26

В этом году планируют привести в порядок мост через реку Каурец, расположенный на дороге Нижний Ломов - Наровчат, в районе села Большой Колояр, на границе с Мордовией.

Сооружение появилось в 80-е годы прошлого века. Его протяженность порядка 50 метров.

Специалистам предстоит заменить асфальтовое покрытие, сделать гидроизоляцию, укрепить перила, барьерные ограждения.

«Также запланированы работы по увеличению срока службы искусственного сооружения: ремонт пролетных строений и мостового полотна, укрепление опоры и откосов», - рассказали в региональном минстрое.

Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчика уже определили. Стоимость работ - 27 млн рублей. К ремонту должны приступить 15 апреля, завершить его - 20 октября.

Ранее сообщалось о том, что в рабочем поселке Лунино продолжается строительство моста через Шукшу. Сооружение готово на 70%. Закончить работы должны в этом году.