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Общество

В Пензенской области отремонтируют мост через реку Каурец

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В этом году планируют привести в порядок мост через реку Каурец, расположенный на дороге Нижний Ломов - Наровчат, в районе села Большой Колояр, на границе с Мордовией.

Сооружение появилось в 80-е годы прошлого века. Его протяженность порядка 50 метров.

Специалистам предстоит заменить асфальтовое покрытие, сделать гидроизоляцию, укрепить перила, барьерные ограждения.

«Также запланированы работы по увеличению срока службы искусственного сооружения: ремонт пролетных строений и мостового полотна, укрепление опоры и откосов», - рассказали в региональном минстрое.

Согласно информации на сайте госзакупок, подрядчика уже определили. Стоимость работ - 27 млн рублей. К ремонту должны приступить 15 апреля, завершить его - 20 октября.

Ранее сообщалось о том, что в рабочем поселке Лунино продолжается строительство моста через Шукшу. Сооружение готово на 70%. Закончить работы должны в этом году.

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Источник — фото областного минстроя
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