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Общество

Мост через Шукшу в поселке Лунино готов на 70%

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В рабочем поселке Лунино проверили, как идет строительство моста через реку Шукшу. Из-за проблем с переправой в районе с декабря 2023 года перекрыт участок трассы.

Мост через Шукшу в поселке Лунино готов на 70%

Мост готов на 70%. Рабочие успели смонтировать балки в пролетах и провели бетонирование защитного слоя. Далее в плане - устройство перил, барьеров и шумозащитного экрана.

Также специалисты готовятся к установке опор освещения, а когда позволит погода, начнут укладывать асфальт - для этого на объекте уже все есть.

Мост через Шукшу в поселке Лунино готов на 70%

Завершить ремонт должны в 2025 году. Мост будет длиной 96 метров, с 2-полосной проезжей частью шириной 7 метров.

Мост через Шукшу в поселке Лунино готов на 70%

Ранее сообщалось, что в Пензенской области ищут специалистов, которые разработали бы проект капремонта объекта. На эти цели готовы были выделить 4,7 млн.

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Источник — фото регионального минстроя
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