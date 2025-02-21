Мост через Шукшу в поселке Лунино готов на 70%

21.02.2025 | 18:34

В рабочем поселке Лунино проверили, как идет строительство моста через реку Шукшу. Из-за проблем с переправой в районе с декабря 2023 года перекрыт участок трассы.

Мост готов на 70%. Рабочие успели смонтировать балки в пролетах и провели бетонирование защитного слоя. Далее в плане - устройство перил, барьеров и шумозащитного экрана.

Также специалисты готовятся к установке опор освещения, а когда позволит погода, начнут укладывать асфальт - для этого на объекте уже все есть.

Завершить ремонт должны в 2025 году. Мост будет длиной 96 метров, с 2-полосной проезжей частью шириной 7 метров.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области ищут специалистов, которые разработали бы проект капремонта объекта. На эти цели готовы были выделить 4,7 млн.