Весеннее тепло пока не спешит порадовать пензенцев

01.03.2025 | 16:38

В воскресенье, 2 ноября, в Пензенской области погода по-прежнему останется ближе к зимней, чем к весенней. Такой прогноз дали специалисты Приволжского УГМС.

На протяжении суток небо будет облачным с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег.

Скорость юго-западного ветра ночью достигнет 5-10 м/с, днем она усилится до 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью прогнозируется -8...-13, днем 0...-5 градусов.

Согласно народным приметам, какова погода 2 марта, такой она будет и летом: если тепло - все три месяца, с июня по август, будет стоять жара. Темные кучевые облака обещали первый мартовский дождь, а густой утренний туман сулил холодный май.