Сетевое издание|18+|Вторник|21 янв 2025|17:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Для юных пензенцев закупят более 17000 путевок в лагеря

Печать
Telegram

Для пензенских школьников за счет бюджета приобретут около 7 400 путевок в летние загородные лагеря. Оздоровительная кампания обсуждалась на совещании в администрации города во вторник, 21 января.

В этом году стоимость такой путевки будет равняться 25 628 рублям, из них 6 416 - родительская плата, оставшаяся часть (19 212) покроется за счет областной казны.

Кроме того, закупят 10 000 путевок в пришкольные лагеря, работающие на базе общеобразовательных организаций. Здесь трехразовое питание обойдется в 273,8 рубля в день (205,3 - средства бюджета, 68,5 - родительская плата).

Ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети участников спецоперации смогут отдохнуть в лагере бесплатно.

«Необходимо обеспечить санитарную безопасность, хорошее питание, а также разнообразные спортивные и культурно-досуговые мероприятия», - отметил временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов.

В целом на организацию отдыха пензенских школьников в 2025 году из областной казны выделят 177,088 млн рублей.

«Кроме того, в муниципальном бюджете дополнительно предусмотрены 6,9 млн рублей на путевки для юных пензенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации», - пояснили в пресс-службе мэрии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте