Для юных пензенцев закупят более 17000 путевок в лагеря

21.01.2025 | 14:51

Для пензенских школьников за счет бюджета приобретут около 7 400 путевок в летние загородные лагеря. Оздоровительная кампания обсуждалась на совещании в администрации города во вторник, 21 января.

В этом году стоимость такой путевки будет равняться 25 628 рублям, из них 6 416 - родительская плата, оставшаяся часть (19 212) покроется за счет областной казны.

Кроме того, закупят 10 000 путевок в пришкольные лагеря, работающие на базе общеобразовательных организаций. Здесь трехразовое питание обойдется в 273,8 рубля в день (205,3 - средства бюджета, 68,5 - родительская плата).

Ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети участников спецоперации смогут отдохнуть в лагере бесплатно.

«Необходимо обеспечить санитарную безопасность, хорошее питание, а также разнообразные спортивные и культурно-досуговые мероприятия», - отметил временно исполняющий полномочия главы города Олег Денисов.

В целом на организацию отдыха пензенских школьников в 2025 году из областной казны выделят 177,088 млн рублей.

«Кроме того, в муниципальном бюджете дополнительно предусмотрены 6,9 млн рублей на путевки для юных пензенцев, находящихся в трудной жизненной ситуации», - пояснили в пресс-службе мэрии.