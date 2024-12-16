Сетевое издание|18+|Понедельник|16 дек 2024|22:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Из Пензенской области в зону СВО передали более 40 единиц оружия

Печать
Telegram

Управление Росгвардии по Пензенской области продолжает принимать от граждан охотничьи ружья для нужд СВО.

Также бойцам передают оружие, которое хранили с нарушением требований законодательства РФ.

«Наиболее востребованным для использования в рамках СВО является отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное калибров 12/70, 12/76», - сообщили в региональном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Также нужно российское или иностранное нарезное длинноствольное оружие калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм.

На данный момент из Пензенской области в зону СВО уже передали более 40 охотничьих ружей.

Уведомление о добровольной сдаче оружия для нужд СВО можно подать через официальный сайт Росгвардии (https://rosguard.gov.ru/page/index/peredacha-oruzhiya-v-zonu-provedeniya-svo).

Ранее сообщалось, что пензенцы активно передают ружья для спецоперации. Принимаются и боеприпасы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте