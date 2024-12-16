Из Пензенской области в зону СВО передали более 40 единиц оружия

16.12.2024 | 20:29

Управление Росгвардии по Пензенской области продолжает принимать от граждан охотничьи ружья для нужд СВО.

Также бойцам передают оружие, которое хранили с нарушением требований законодательства РФ.

«Наиболее востребованным для использования в рамках СВО является отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное калибров 12/70, 12/76», - сообщили в региональном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей.

Также нужно российское или иностранное нарезное длинноствольное оружие калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм.

На данный момент из Пензенской области в зону СВО уже передали более 40 охотничьих ружей.

Уведомление о добровольной сдаче оружия для нужд СВО можно подать через официальный сайт Росгвардии (https://rosguard.gov.ru/page/index/peredacha-oruzhiya-v-zonu-provedeniya-svo).

Ранее сообщалось, что пензенцы активно передают ружья для спецоперации. Принимаются и боеприпасы.