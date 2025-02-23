В Пензенской области весна стартует раньше срока

23.02.2025 | 09:44

В Пензенской области морозы закончатся вместе с календарной зимой. По словам метеоролога и ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, весна стартует раньше срока.

«Зиме осталось жить пару недель - она закончится вместе с календарем, что бывает крайне редко», - написал Тишковец в своем телеграм-канале.

Специалист пояснил, что метеорологическая весна (устойчивый переход температуры через 0 градусов в сторону положительных значений) наступит не 21 марта, как положено, а раньше на 2-3 недели. При этом Тишковец ожидает, что март будет на 2-3 градуса теплее климатической нормы.

В Пензенской области первый весенний месяц начнется со снегопадов и температуры -1…-5 градусов. Но уже в начале второй декады дневные показатели могут стать плюсовыми, а к концу марта термометр будет показывать около +4…+5.

Тишковец добавил, что от весенних возвратов холодов никто не застрахован. Он видит их в апреле.