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Общество

Холдинг «Термодом» рассказал о квартале «Кид-сад» в Спутнике

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В феврале холдинг «Термодом» открыл продажи в первом доме нового проекта. Компания создает целый мультиквартал для активных и молодых семей в Городе Спутнике.

Холдинг «Термодом» рассказал о квартале «Кид-сад» в Спутнике

Первый квартал называется «Кид-сад». Это значит, что здесь главное внимание - детям. Для них во дворе без машин разработали множество зон, которые будут интересны ребятам всех возрастов - от малышей до подростков.

Холдинг «Термодом» рассказал о квартале «Кид-сад» в Спутнике

«Маленькие дети с удовольствием освоят игровые тоннели, будут лепить куличи в песочнице, играть в деревянном домике, качаться на балансире и безопасных, по возрасту, качелях.

Для детей постарше - свои песочницы, качели, горки и карусели. Дети среднего возраста будут развивать ловкость на спортивно-игровых комплексах. В это время родители смогут с комфортом следить за ними в беседках и на скамейках поблизости.

Подростки получат возможность тренироваться в зоне воркаута, общаться в перголах, слушать любимую музыку или смотреть видео, раскачиваясь в гамаках», - поделились подробностями специалисты холдинга «Термодом».

Холдинг «Термодом» рассказал о квартале «Кид-сад» в Спутнике

В первом доме проекта предусмотрели классические квартиры с изолированными комнатами и квартиры евроформата с просторной кухней-гостиной, где можно собираться всей семьей. Продумали гардеробные, ниши для встроенных шкафов, объединенные и раздельные санузлы.

Холдинг «Термодом» рассказал о квартале «Кид-сад» в Спутнике

Квартиры можно приобрести за наличные, в ипотеку или рассрочку до 3-го квартала 2028 года.

Подробнее о проекте, ценах, планировках и условиях покупки расскажут в офисах продаж холдинга «Термодом», тел. 28-28-20.

Рассрочку предоставляет застройщик - ООО СЗ «Термодом-инвест». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Больше об условиях рассрочки - на официальном сайте холдинга «Термодом» termodom-pnz.ru.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд».

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