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Общество

В красивую дату брак заключили свыше 100 пензенских пар

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В первую в этом году красивую дату, то есть в субботу, 25 января, в Пензенской области узами брака сочетались 108 пар. Такую статистику привело региональное министерство труда, соцзащиты и демографии.

Отмечается, что это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Так, 24 января 2024-го официально оформили отношения 45 пар.

Очередная красивая дата в этом году - 25 апреля. Органы ЗАГС уже приняли 58 заявлений от желающих сочетаться браком именно в этот день.

Также популярно 25 июля - подано 86 заявлений.

По данным Росстата, всего за январь-ноябрь 2024-го в Пензенской области брак зарегистрировали 6 234 пары, что на 446 меньше, чем за тот же период 2023-го (6 680).

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