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Общество

В МЧС объяснили, в какую сторону должны открываться двери квартир

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Информация о том, что входная дверь в квартиру должна открываться исключительно вовнутрь, не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Поводом стали публикации в федеральных СМИ о том, что входные двери должны открываться внутрь квартиры, чтобы при пожаре не препятствовать эвакуации соседей. За самовольную переделку направления открывания двери ранее предусматривался штраф в размере 10 тыс. руб., а с 1 января его размер увеличен до 15 тыс. руб. Также соседи могут потребовать вернуть дверь в исходное состояние, в том числе через суд.

В главном управлении МЧС по региону напомнили пункт 34 Правил противопожарного режима в РФ.

Он гласит: «Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования».

Таким нормативным документом является свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». В нем не прописаны требования, касающиеся направления открывания дверей в квартирах.

«Таким образом, направление открывания выходных дверей квартир в многоквартирных жилых домах не нормируется», - резюмировали в пресс-службе ведомства.

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