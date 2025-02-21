В Бессоновском районе подрядчик сорвал сроки ремонта больницы

21.02.2025 | 21:02

Серьезные нарушения выявила прокуратура при реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Бессоновском районе.

В мае и июле прошлого года районная больница заключила госконтракт на капитальный ремонт кровли здания стационара в Бессоновке и помещений врачебной амбулатории в селе Степановка.

Общая стоимость работ составила более 16,8 млн рублей. За ремонт взялось ООО «Грандэксстрой». Однако оно не исполнило свои обязательства в обусловленный договором срок.

Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях. В итоге подрядная организация была оштрафована на сумму более 862 тыс. рублей.

«Завершение ремонтных работ в учреждениях здравоохранения находится на контроле», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.