В Роспотребнадзоре перечислили симптомы метапневмовируса

05.01.2025 | 14:02

Роспотребнадзор наблюдает за эпидситуацией в Китае из-за роста заболеваемости метапневмовирусом. Он активно распространяется в Поднебесной.

Метапневмовирус, относящийся к возбудителям респираторных инфекций (способен вызывать бронхиолит и пневмонию), стали чаще находить у детей до 14 лет, особенно в северных провинциях страны.

«Инфекция может проявляться насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем», - объяснили в Роспотребнадзоре.

Особенно опасен он для маленьких детей и пожилых людей с ослабленным иммунитетом.

По словам специалистов, в России существует набор реагентов ОРВИ-скрин, с которым можно быстро и точно выявить метапневмовирус. При этом специфического лечения нет - оно симптоматическое.

Для профилактики следует регулярно мыть руки с мылом, избегать тесных контактов с людьми, которые болеют ОРВИ, пользоваться дезинфицирующими средствами при уборке в доме и на рабочем месте.

«При появлении симптомов ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу для своевременной диагностики и лечения», - предупредили в Роспотребнадзоре.