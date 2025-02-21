Холдинг «Термодом» раскрыл детали первого этапа освоения «Югов»

21.02.2025 | 17:04

Холдинг «Термодом» представил генеральный план первого этапа освоения города-курорта «Юга».

Здесь заложили детский сад на 100 мест в шаговой доступности от квартала коттеджей, сад на 200 мест рядом с кварталом домов средней этажности и школу на 550 учеников, которую оснастят современным оборудованием. Все учреждения расположатся в охраняемых кварталах, а значит, родители будут спокойны за детей.

Будут построены часть 7-километровой набережной, Парк чувств, прогулочный бульвар, большие спортивно-игровые зоны.

«Первая очередь «Югов» станет местом, где жизнь кипит, а каждый момент наполнен радостью и вдохновением. Здесь жителей ждут яркие локации и интересные события - все как в отпуске, когда каждый день приносит что-то новое», - отметили в холдинге «Термодом».

На данный момент компания строит в «Югах» 36 кирпичных коттеджей, первые покупатели уже делают ремонт и готовятся к переезду. Идут инженерные работы: в городе-курорте прокладывают дороги, сети, меняют рельеф местности.

«Термодом» предлагает покупателям поделиться мыслями о том, каким они видят идеальный дом: построенным самостоятельно, подготовленным к ремонту или полностью готовым, чтобы осталось добавить лишь мебель и технику. Пройти опрос можно по ссылке clck.ru/3GXQwr.

Уже сейчас есть возможность записаться на консультацию, чтобы попасть на экскурсию в город-курорт «Юга» и почувствовать масштаб проекта. Телефон 28-28-20.

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