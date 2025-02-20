Реконструкция в районе ул. Ерик: подготовительный этап окончен

20.02.2025 | 16:15

В Пензе завершились подготовительные работы на дороге в районе улиц Ерик, Транспортной и Горбатова переулка, где запланирована масштабная реконструкция.

На следующей неделе специалисты начнут забивать сваи под первый железнодорожный путь, сообщил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев на брифинге в четверг, 20 февраля.

По его словам, всего таких свай 90: 60 основных, которые будут держать опорную стенку, и 30 вспомогательных. На каждую уходит более 3 часов.

Гришаев подчеркнул, что железнодорожники постоянно контролируют работы. Строительство ведется только в «окна», когда по участку не проходят составы (в сутки бывает около 30 поездов).

Реконструкция началась в ноябре 2024 года и должна завершиться в 2027-м. После ее окончания появятся 4 полосы движения по 3,5 метра каждая, а высота в месте пересечения с железной дорогой достигнет 4,5 метра.