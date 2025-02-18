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Общество

5 кузнечан - участников СВО удостоены орденов Мужества посмертно

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Во вторник, 18 февраля, в администрации Кузнецка родственникам бойцов, погибших в ходе специальной военной операции, передали государственные награды.

Указом Президента РФ пятеро горожан - Александр Белобородов, Валерий Савкин, Алексей Сидоров, Вячеслав Лапшин и Андрей Самсонов - удостоены орденов Мужества.

«Вы имеете право гордиться своими родными. Сегодня по всем новостям рассказывают, что начались переговоры наших министров с американцами. Они начались потому, что нас не смогли победить на полях сражений. Ваши близкие и родные - герои, они встали на защиту нашей Родины, смогли выстоять и проложить путь к победе. То, что сейчас происходит, - это наша победа», - отметил глава города Сергей Златогорский, обращаясь к участникам церемонии.

5 кузнечан - участников СВО удостоены орденов Мужества посмертно

Он напомнил, что в мае состоится закладка памятного камня будущего мемориала в честь участников СВО, где увековечат имена всех кузнечан-героев.

«Золотыми буквами будут вписаны имена наших земляков. Уже и нас не будет, а люди будут приходить, как на Холм воинской славы, и возлагать цветы за их подвиг, потому что благодаря им у наших детей и внуков будет светлое и мирное будущее», - подчеркнул Сергей Златогорский.

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Источник — фото администрации Кузнецка
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