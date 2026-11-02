Онкологи из Пензы и Костромы провели уникальную операцию

Общество

Онкологи из Пензы и Костромы провели уникальную операцию
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Пензенские и костромские врачи-онкологи спасли ногу пациенту с саркомой мягких тканей. Операцию провели на базе Костромского клинического онкологического диспансера.

Онкологи из Пензы и Костромы провели уникальную операцию

Хирурги применили принципиально новый подход к химиоперфузии.

Метод предполагает изоляцию пораженного органа от общего кровотока с последующим введением большой дозы противоопухолевого препарата для уничтожения раковых клеток.

Онкологи из Пензы и Костромы провели уникальную операцию

В большинстве случаев для такого вмешательства требуется открытый доступ к тканям. Врачи из Пензы и Костромы применили эндоваскулярный - ввели катетеры через маленький (не больше 4 мм) малотравматичный прокол.

Онкологи из Пензы и Костромы провели уникальную операцию

Такую процедуру пациент переносит легче, восстановление после операции идет быстрее.

«Химиоперфузия позволяет как оттянуть ампутацию, так и превратить неоперабельную опухоль в ту, которую можно удалить. В России эндоваскулярным доступом этого точно еще никто не делал, мы делаем это впервые», - прокомментировал главврач областного онкодиспансера Антон Столяров.

Кроме него в пензенскую команду вошли заведующий оперблоком Александр Герасимов, завотделением рентгенодиагностики Екатерина Сретенская и операционная медсестра Дарья Маринина, уточнили в областном минздраве.

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