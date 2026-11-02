На портале госуслуг появился региональный раздел

На портале госуслуг появился раздел «Госуслуги Пензенской области», где показаны только те сервисы, которые доступны на территории региона.

«Оформление раздела продумано с особым вниманием к деталям: в дизайн интегрировали узнаваемые мотивы пензенских достопримечательностей», - сообщили в областном министерстве цифрового развития и связи.

Раздел создан, чтобы избавить пользователя от поиска среди сотен общих услуг и сразу показать то, что действительно нужно в повседневной жизни, пояснила врио замминистра цифрового развития и связи Елена Кувяткина.

«В подборку вошли самые востребованные сервисы: оформление пособий и льгот, запись к врачу и в МФЦ, подача заявлений в образовательные учреждения и многое другое. А встроенная карта поможет быстро найти офисы МФЦ и точки бесплатного Wi‑Fi Penza_Free, плюс можно поучаствовать в опросах, актуальных именно для региона», - сообщила она.

Ранее стало известно, что получать пенсию на почте можно будет с цифровым удостоверением МАХ. Соответствующий проект постановления подготовлен Минтрудом России.