В Пензенской области началось усиленное патрулирование лесов

В понедельник, 2 ноября, в Пензенской области стартовал осенний этап профилактической операции «Лес». Он продлится до 13 декабря.

Целью ставится выявление и пресечение незаконных рубок, предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины.

Специалисты регионального минлесхоза совместно с сотрудниками полиции перешли на усиленный режим дежурств. Они станут патрулировать проблемные участки, проверять грузовой транспорт и пилорамы. В мониторинге массивов задействованы беспилотники.

При обнаружении нарушений инспекторы уполномочены задерживать виновных, изымать технику и бензопилы, направлять материалы в следственные органы.

Меры принимаются дважды в год - весной и осенью. На первом этапе состоялось 67 рейдов, в которых приняли участие 192 человека. В итоге удалось выявить 5 административных правонарушений, сообщили в минлесхозе.

Далее начнется операция «Ель». Ее проводят ежегодно перед зимними праздниками (обычно с 10 по 31 декабря), чтобы уберечь молодые хвойные от незаконной вырубки и нелегальной продажи. Мобильные группы патрулируют леса, проводят досмотры автомобилей и проверку документов на вывозимые деревья.