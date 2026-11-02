В Пензенской области началось усиленное патрулирование лесов

Общество

В Пензенской области началось усиленное патрулирование лесов
Печать
Max

В понедельник, 2 ноября, в Пензенской области стартовал осенний этап профилактической операции «Лес». Он продлится до 13 декабря.

Целью ставится выявление и пресечение незаконных рубок, предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины.

Специалисты регионального минлесхоза совместно с сотрудниками полиции перешли на усиленный режим дежурств. Они станут патрулировать проблемные участки, проверять грузовой транспорт и пилорамы. В мониторинге массивов задействованы беспилотники.

При обнаружении нарушений инспекторы уполномочены задерживать виновных, изымать технику и бензопилы, направлять материалы в следственные органы.

Меры принимаются дважды в год - весной и осенью. На первом этапе состоялось 67 рейдов, в которых приняли участие 192 человека. В итоге удалось выявить 5 административных правонарушений, сообщили в минлесхозе.

Далее начнется операция «Ель». Ее проводят ежегодно перед зимними праздниками (обычно с 10 по 31 декабря), чтобы уберечь молодые хвойные от незаконной вырубки и нелегальной продажи. Мобильные группы патрулируют леса, проводят досмотры автомобилей и проверку документов на вывозимые деревья.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
минлесхоз патруль профилактика
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!