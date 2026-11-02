На начавшейся неделе в Пензенской области значительно похолодает

Общество

На начавшейся неделе в Пензенской области значительно похолодает
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На стартовавшей рабочей неделе Пензенская область окажется во власти циклона, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 2 ноября.

«При прохождении атмосферных фронтов осадки будут носить смешанный характер», - предупредила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова. Со вторника ожидается небольшой, местами умеренный дождь, со среды - мокрый снег.

В регион будет поступать более прохладная воздушная масса, так что температурный режим начнет понижаться.

В светлое время суток заметно похолодает со среды, 4 ноября: прогнозируется +2...+7. К четвергу днем вероятна минусовая температура - до -2 градусов.

По ночам столбики термометров начнут опускаться до -5.

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