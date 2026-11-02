В ноябрьские праздники в регионе не изменится расписание электричек

В Пензенской области расписание пригородных поездов не изменится из-за празднования Дня народного единства.

3 ноября электрички будут двигаться как в обычный рабочий вторник, 4-го - как в среду, 5-го - как в четверг, уточнили в Башкортостанской ППК.

Ранее сообщалось, что 3 ноября для россиян со стандартной 5-дневной рабочей неделей будет сокращенным: трудиться придется на 1 час меньше.

4 ноября в стране выходной по случаю Дня народного единства.

В 2027-м рабочая неделя окажется 3-дневной: россияне будут трудиться с 1 по 3 ноября (понедельник, вторник, среда), а потом отдыхать 4 ноября из-за праздника и 5-го - из-за перенесенного выходного с субботы, 2 января.