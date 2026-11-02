Перечислены районы области, где вырос уровень преступности

В Пензенской области за 9 месяцев 2026 года зарегистрировали 7 737 преступлений. Это на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, когда было 8 572.

Значительнее всего уровень преступности снизился в Иссинском (-52,6%, с 57 до 27), Камешкирском (-41%, с 39 до 23), Земетчинском (-36,6%, с 82 до 52), Спасском (-33,3%, с 45 до 30) и Наровчатском (-32,4%, с 37 до 25) районах.

Обратная динамика наблюдается в Неверкинском (+71,8%, с 39 до 67), Вадинском (+25%, с 24 до 30) и Сосновоборском (+21,4%, с 28 до 34) районах.

Особо тяжких преступлений в общей структуре стало на 21,6% меньше, тяжких - на 8,4%, средней тяжести - на 17,3%. Количество деяний небольшой тяжести увеличилось на 1,6%. Раскрываемость составила 56,7% (было 52,6%).

Число случаев изнасилования и покушения на него сократилось на 23,5% (с 17 до 13); мошенничеств - на 17,1% (с 2 269 до 1 880); преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и сильнодействующих веществ - на 37,1%. Количество краж выросло на 0,6% (с 1 743 до 1 753).

«Число противоправных деяний, совершенных в общественных местах, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6,9% (с 1 680 до 1 796), при этом на улицах, площадях, в парках и скверах уменьшилось на 7,5% (с 937 до 867)», - уточнили в областной прокуратуре.

За 9 месяцев было выявлено 3 137 человек, нарушивших уголовный кодекс (14,7% - ранее судимые). Половина из них не имеет постоянного источника дохода. 19% преступников в момент совершения злодеяния находились в алкогольном опьянении, 33,3% - в наркотическом.