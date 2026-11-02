С маршрута № 25 в Пензе сняли автобусы большого класса

Общество

С маршрута № 25 в Пензе сняли автобусы большого класса
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С маршрута № 25, связывающего Зарю (пос. Нефтяник) и центр Пензы, убрали автобусы большого класса. В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» объяснили, что это было сделано после изучения пассажиропотока и «в связи с обращениями жителей по улучшению качества транспортного обслуживания».

С 1 ноября на маршруте работают 16 новых автобусов среднего класса в будни и 10 - в выходные и праздничные дни.

«В рабочие дни количество рейсов увеличено до 210 (ранее количество рейсов составляло 181). Интервал движения между автобусами в рабочие дни в утренний час пик составляет 7 минут, в вечерний час пик - 8 минут. В выходные дни интервал движения в утренний и вечерний часы пик - 10 минут», - сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

Специалисты провели мониторинг работы автобусов № 25 на остановке «Ул. Башира Рамеева» (в сторону центра). Они зафиксировали, что проехало 16 машин и их наполняемость составила от 30% до 95% максимальной вместимости.

«Все желающие смогли уехать с указанной остановки», - уточнили в ГКУ.

Большие автобусы в Зарю, таким образом, не проездили и года. Их пустили после многочисленных жалоб местных жителей на транспортное обслуживание микрорайона.

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