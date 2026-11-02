В Заре отсыплют асфальтовой крошкой еще 14 участков дорог

Общество

В Заре отсыплют асфальтовой крошкой еще 14 участков дорог
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По состоянию на понедельник, 2 ноября, в Заре отсыпали асфальтобетонным гранулятом 38 участков дорог из запланированных 52 - более 69 280 кв. м.

Еще 10 дней назад работы были завершены только на 25 отрезках.

В Заре отсыплют асфальтовой крошкой еще 14 участков дорог

В частный сектор Зари направляется асфальтовая крошка, полученная после фрезерования основных магистралей. Ее используют там, где не требуется капитальное покрытие.

Сейчас сотрудники и техника МБУ «Пензавтодор» работают в 3-м и 4-м Садовых проездах, сообщили в городской администрации.

В Заре отсыплют асфальтовой крошкой еще 14 участков дорог

По плану на 2026 году им осталось благоустроить 14 участков на улицах Медовой, Фруктовой, Ладыгиной-Котс и других.

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