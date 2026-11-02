3 ноября в Пензенской области пройдет дождь

Общество

3 ноября в Пензенской области пройдет дождь
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Во вторник, 3 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +1...+6 градусов. Ожидается небольшой дождь.

Днем синоптики обещают +6...+11. В ночь на среду в прогнозе +2...+7 градусов, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

В народном календаре 3 ноября - Иларионов день. На Руси подмечали: если в это время снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано и дружно зацветут подснежники; если выпадет на мерзлую землю - в следующем году будет хороший урожай хлеба.

Прогноз погоды на рабочую неделю можно посмотреть здесь.

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