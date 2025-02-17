В феврале не будет дополнительного выходного

17.02.2025 | 13:06

В Пензенской области, как и по всей России, не будет длинных выходных на День защитника Отечества.

23 февраля в этом году - воскресенье. Согласно Трудовому кодексу РФ, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, то выходной переносится на ближайший рабочий день.

Но в 2025 году правительство решило сделать выходным не 24-е число, а четверг, 8 мая.

Не будет длинных праздников у пензенцев и в марте. Международный женский день выпал на субботу, но выходной переносится на пятницу, 13 июня.

Следующие долгие выходные ждут граждан лишь в мае: с 1-го по 4-е число, а также с 8-го по 11-е.