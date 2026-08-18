Пензенские коммунальщики запаслись бензином

В Пензе депутаты гордумы обеспокоены возможным возникновением проблем у коммунальщиков из-за нехватки бензина. Тему подняли на заседании во вторник, 18 августа.

Народные избранники, опасаясь «непредвиденных ситуаций» зимой, поинтересовались у начальника управления ЖКХ Владимира Сорокопудова, принимаются ли какие-то профилактические меры.

Депутаты также подчеркнули, что с газом проблем нет. Они предложили перевести часть коммунальной техники на этот вид топлива.

«У нас все меры приняты, есть запас, так что проблем никаких нет абсолютно. А на газ сейчас очередь на 2-3 месяца вперед. Я боюсь, пока мы сделаем, уже все закончится», - ответил Владимир Сорокопудов.

Пензенцы жалуются в Сети, что с бензином в регионе стало совсем плохо: на заправках очереди (в некоторых случаях водители просто ожидают приезда бензовоза), на части АЗС топлива нет совсем.