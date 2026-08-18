На 19 августа в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

19 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, предупредили в Приволжском УГМС.

В ночь на среду уличные термометры покажут +13...+18 градусов, днем ртутные столбики поднимутся к +26...+31.

К ночи на четверг прогнозируется +12...+17, вероятность осадков сохраняется.

В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 13-18 м/с, при грозе возможны порывы до 15-18 м/с. Вечером направление будет меняться от юго-западного к северо-западному.

Из-за неблагоприятных метеоусловий в регионе на 19 августа объявлен желтый уровень погодной опасности.

В народном календаре 19 августа - Яблочный Спас. В старину считали, что с этого дня ночи становятся по-осеннему холодными, а по погоде судили о том, каким окажется январь.