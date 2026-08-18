Назван простой способ снизить риск преждевременной смерти

Общество

Назван простой способ снизить риск преждевременной смерти
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Обычная лестница - кратчайший путь к долголетию. Этот факт подтвердил метаанализ данных почти полумиллиона человек, сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

«Ваш идеальный тренажер стоит прямо в подъезде. Бесплатно и без регистрации», - подчеркнула она.

Исследование показало: у регулярно ходящих по лестнице по сравнению с любителями лифтов риск смерти от болезней сердца ниже на 39%, а от всех причин - на 24%.

По словам врача, при подъеме по лестнице мгновенно взлетает пульс (тренировка сердца) и включаются в работу самые крупные мышцы - ног и ягодиц (они эффективнее всего сжигают лишний сахар и борются с тихим воспалением).

«Для метаболической встряски достаточно даже пары этажей, главное - регулярность. Чтобы сберечь колени, поднимаемся пешком, спускаемся на лифте (в идеале). Если есть серьезные проблемы с сердцем, начинаем с одного пролета и без фанатизма», - добавила Зухра Павлова.

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