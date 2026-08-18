Для «тигров» хотят изменить правила использования льготы на проезд

В Пензе хотят снять ограничения по индивидуальным транспортным картам, которые выдаются членам отряда «Тигр».

Сейчас каждому из них предоставляется 25 бесплатных поездок в месяц на муниципальных маршрутах регулярных перевозок (в автобусах среднего и большого класса).

Когда льготу устанавливали в марте 2023 года, «тиграм» полагалось по 50 поездок. В октябре 2025-го депутаты гордумы сократили их количество до 25. Эта новость дошла до главы региона, он поручил доложить о причинах такого решения.

Вопрос обсудили на заседании комиссии гордумы во вторник, 18 августа.

Выяснилось, что количество уменьшили из-за роста численности участников отряда.

Сейчас «тиграм», участвующим в охране общественного порядка на территории Пензы, выделяют 300 транспортных карт с общим количеством бесплатных поездок не более 90 000 за календарный год. По каждой карте разрешается расходовать по 25 поездок в месяц.

«Тигры» используют льготу неравномерно. Поэтому рассматривается вариант снять ограничение в 25 поездок, сохранив общий годовой лимит в 90 000 по всем картам.

Окончательное решение депутаты примут на сессии гордумы 28 августа.