Отключения света в Пензе 20 августа: список адресов

На четверг, 20 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Барковка, район Митрофановской церкви, Райки, Шуист, а также отдельные дома на улицах Либерсона, Набережной Реки Пензы, Урицкого, Воронова и Кижеватова.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- пр-д Барковка, 1, 2, 3-17 (нечетные), 12а;

- ул. Барковка, 2-4, 6-15, 17-23 (нечетные);

- ул. Долгая, 1-12, 14, 16а, 16в, 157, з/у 865, з/у 911;

- СНТ «Весна-1», уч.: 81, 97;

- СНТ «Восход», уч.: 1в, 9 (1-4), 9 (6-12), 9-14;

- СНТ «Здоровье», уч: 1-36, 38-42;

- СНТ «Искра», уч.: 356, 364;

- СНТ «Осень», 1-12, 14-33;

- СНТ «Отдых», 10, 43, 44, 71, 95, 96, 112, 117, 118, 123, 124, 136, 137, 138, 140-151, 154-156, 889;

- СНТ «Проектировщик», уч.: 4, 8, 9, 37;

- СНТ «Труд», 7, 14, 21.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 9:00 до 12:00 приостановят электроснабжение домов № 2, 6 и 8 на улице Воронова и № 9 на улице Кижеватова.

С 9:00 до 16:00 ресурс не будут подавать по адресам:

- ул. Горная, 30, 38а;

- ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72;

- ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66;

- ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82;

- ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29, 31;

- ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30;

- ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные);

- ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143;

- ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).

С 9:00 до 16:30 приостановится подача на Либерсона, 2а и 2Б, Набережную Реки Пензы, 11, Урицкого, 3 и 3а.

С 13:00 до 15:30 не будет света в домах на улицах Активной, Активной/Проходной, Долгорукова/Димитрова, Димитрова, Ломоносова, Матросова, Проходной, Чаадаева, в 1-м пр-де Димитрова, 4-м Колхозном пр-де; 2-м пр-де Ломоносова, пр-де Матросова, 1, 2 и 3-м пр-дах Матросова, Узеньком пр-де (без уточнений по номерам).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.