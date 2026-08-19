Вадим Супиков вручил детям наборы школьных принадлежностей

Председатель регионального Законодательного собрания Вадим Супиков принял участие в акции «Собери ребенка в школу!».

Ежегодное мероприятие прошло во вторник, 18 августа, в школе № 66 Пензы. Парламентарий вручил портфели с необходимыми принадлежностями детям из нуждающихся семей. В наборы вошли тетради, ручки, карандаши, альбомы, пеналы и так далее.

«Мы стараемся сделать так, чтобы школьники - и первоклассники, и учащиеся других ступеней - получили все необходимое для учебы», - подчеркнул Вадим Супиков.

Особую благодарность он выразил сотрудникам социального управления Железнодорожного района Пензы, ведь они помогли определить, какие семьи нуждаются в поддержке перед новым учебным годом в первую очередь.

Обращаясь к детям, Вадим Супиков напомнил, что школа - это не только уроки, но и новые друзья, интересные открытия и первые победы. Парламентарий пожелал ребятам яркого и насыщенного учебного года, а родителям - спокойствия и благополучия.