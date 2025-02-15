В воскресенье пензенцам следует одеваться потеплее

Воскресенье, 16 февраля, согласно прогнозу синоптиков обещает быть снежным и холодным.
По данным Приволжского УГМС, погода будет облачной с прояснениями. Ожидается снег, ночью местами сильный, днем - небольшой.
Ветер подует со скоростью 8-13 м/с: ночью - с северо-запада, днем сменит направление на западное.
В темное время суток столбики термометров задержатся на отметках -10...-15 градусов, к обеду поднимутся до -7...-12.
В народе 16 февраля называли Починками. По народным приметам, хлопья снега в этот день сулили дождливое лето, а чириканье воробьев - скорую весну. О грядущих в ближайшее время холодах можно было догадаться по ярким звездам на небе и по пару над мерзлым водоемом.
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