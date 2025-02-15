В воскресенье пензенцам следует одеваться потеплее

15.02.2025 | 18:32

Воскресенье, 16 февраля, согласно прогнозу синоптиков обещает быть снежным и холодным.

По данным Приволжского УГМС, погода будет облачной с прояснениями. Ожидается снег, ночью местами сильный, днем - небольшой.

Ветер подует со скоростью 8-13 м/с: ночью - с северо-запада, днем сменит направление на западное.

В темное время суток столбики термометров задержатся на отметках -10...-15 градусов, к обеду поднимутся до -7...-12.

В народе 16 февраля называли Починками. По народным приметам, хлопья снега в этот день сулили дождливое лето, а чириканье воробьев - скорую весну. О грядущих в ближайшее время холодах можно было догадаться по ярким звездам на небе и по пару над мерзлым водоемом.