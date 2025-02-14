Жителя Нижнеломовского района арестовали из-за видео

14.02.2025 | 19:48

Жителя одного из сел в Нижнеломовском районе арестовали за демонстрацию нацистской символики. Он разместил изображение в интернете.

16 января мужчина, будучи дома, через планшет выложил на своей странице в соцсети ролик, где в кадре была свастика. При этом доступ к аккаунту сельчанина не был ограничен и его публикации могли видеть и копировать все пользователи.

«В судебном заседании указанные действия были квалифицированы как пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Местного жителя приговорили к административному аресту на 10 суток.

Ранее в Сердобске осужденный получил наказание за татуировки на ключице. Он показывал их в камере штрафного изолятора.