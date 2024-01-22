В Сердобске осужденного наказали за тату на ключице

22.01.2024 | 13:49

В Сердобске осужденный получил штраф за татуировки на ключице. Он показал их в камере ШИЗО.

Это случилось 13 ноября в лечебном исправительном учреждение № 6 УФСИН по Пензенской области.

«Мужчина оголил тело и таким образом публично продемонстрировал свои татуировки в виде восьмиконечной звезды. Тем самым он пропагандировал символики международного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е.), деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена», - сообщили в Сердобском районном суде.

Факт правонарушения подтвердило заключение эксперта.

Осужденного привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 200 рублей.

Ранее в Пензе за подобное были наказаны несколько человек. Они также демонстрировали свои тату с символикой экстремистской организации, запрещенной в России. Их оштрафовали на 1 000 рублей.