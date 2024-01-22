Сетевое издание|18+|Понедельник|22 янв 2024|15:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-15oC
-14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-12oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Сердобске осужденного наказали за тату на ключице

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Сердобске осужденный получил штраф за татуировки на ключице. Он показал их в камере ШИЗО.

Это случилось 13 ноября в лечебном исправительном учреждение № 6 УФСИН по Пензенской области.

«Мужчина оголил тело и таким образом публично продемонстрировал свои татуировки в виде восьмиконечной звезды. Тем самым он пропагандировал символики международного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е.), деятельность которого на территории Российской Федерации запрещена», - сообщили в Сердобском районном суде.

Факт правонарушения подтвердило заключение эксперта.

Осужденного привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 1 200 рублей.

Ранее в Пензе за подобное были наказаны несколько человек. Они также демонстрировали свои тату с символикой экстремистской организации, запрещенной в России. Их оштрафовали на 1 000 рублей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте