В WhatsApp * выявили серьезную проблему безопасности

14.02.2025 | 20:33

В мессенджере WhatsApp * выявили проблему безопасности, из-за которой шпионское программное обеспечению может устанавливаться на устройства пользователей без их участия. Об этом предупредил телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

ПО под названием Graphite проникало в телефоны через PDF-файлы в групповых чатах. При этом человеку не нужно было открывать документ или переходить по ссылкам - троян загружался автоматически.

Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгий Волков назвал произошедшее критическим сбоем, который поставил под угрозу миллионы людей.

Ранее стало известно, что пользователи Telegram могут лишиться аккаунтов при подключении к Wi-Fi. Аферисты придумали новый способ обмана.

Мошенники создают в общественных местах фальшивые сети, похожие на настоящие, а для подключения жертвам предлагают авторизоваться через мессенджер.

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