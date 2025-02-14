Сетевое издание|18+|Пятница|14 фев 2025|20:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В WhatsApp * выявили серьезную проблему безопасности

Печать
Telegram

В мессенджере WhatsApp * выявили проблему безопасности, из-за которой шпионское программное обеспечению может устанавливаться на устройства пользователей без их участия. Об этом предупредил телеграм-канал «Вестник киберполиции России».

ПО под названием Graphite проникало в телефоны через PDF-файлы в групповых чатах. При этом человеку не нужно было открывать документ или переходить по ссылкам - троян загружался автоматически.

Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии Общественного совета при Минцифры России Георгий Волков назвал произошедшее критическим сбоем, который поставил под угрозу миллионы людей.

Ранее стало известно, что пользователи Telegram могут лишиться аккаунтов при подключении к Wi-Fi. Аферисты придумали новый способ обмана.

Мошенники создают в общественных местах фальшивые сети, похожие на настоящие, а для подключения жертвам предлагают авторизоваться через мессенджер.

* Принадлежит Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото - pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте