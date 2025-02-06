Аккаунты в Telegram начали красть через Wi-Fi

Пользователи Telegram могут лишиться аккаунтов при подключении к Wi-Fi. Аферисты придумали новый способ обмана.
Так, мошенники создают в общественных местах фальшивые сети, похожие на настоящие. Для подключения жертвам предлагают авторизоваться через Telegram.
«Нужно отправить шестизначный код, полученный через СМС, в сервисном боте», - рассказал телеграм-канал «Вестник киберполиции России».
Как только человек это делает, аферисты получают доступ к его аккаунту.
С подобной проблемой уже столкнулись пассажиры в аэропорту Шереметьево, там фейковая точка доступа называлась SVO_Free, тогда как официальная - _Sheremetyevo Wi-Fi.
После нескольких случаев в пресс-службе аэропорта людей попросили быть внимательнее и напомнили, что для авторизации достаточно номера мобильного телефона, использовать данные от социальных сетей не нужно.
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