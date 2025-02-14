В Пензе у неплательщиков штрафов забрали машины

Сотрудники Госавтоинспекции и службы судебных приставов на постоянной основе устраивают совместные рейды на территории Пензы. Они ищут водителей, не оплативших штрафы за нарушения ПДД.
За машинами должников следят с помощью специальной программы в режиме реального времени. Затем автомобили останавливают, а к собственникам применяют меры.
С начала года за неуплату штрафов в срок было выписано 97 протоколов. Нарушителям назначили наказания в виде административных арестов и обязательных работ.
6 человек, задолжавшие в общей сложности свыше миллиона рублей, остались без машин.
«В процессе мероприятий взыскано штрафов на сумму более 300 000 рублей», - сообщила начальник отделения по исполнению административного законодательства Управления Госавтоинспекции по Пензенской области Юлия Кибиткина.
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