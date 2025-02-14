Прогноз погоды на выходные: пензенцев ждет ненастье

14.02.2025 | 15:01

В предстоящие выходные в Пензенскую область придет ненастье. Об этом жителей региона предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Причина в том, что область окажется во власти активного циклона.

«Повсеместно пройдет снег, временами сильный, с метелью и снежными заносами на дорогах», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Однако уже в понедельник вихрь сдаст свои позиции и осадки ослабеют, но морозы усилятся до -14 градусов днем и -18 ночью, тогда как в выходные температура будет колебаться от -2 до -10 днем и от -7 до -14 ночью.

На протяжении этой рабочей недели господствовал антициклон, в регион поступал сухой и холодный воздух, существенных осадков не было.