15 февраля в Пензенскую область придут снег и метель

14.02.2025 | 22:00

В первый выходной день недели пензенцев ждет пасмурная и снежная погода. В Приволжском УГМС дали прогноз на субботу, 15 февраля.

Ночью и днем столбики термометров опустятся до отметок -7...-17 градусов, днем покажут -2...-7. Ветер подует с юга со скоростью до 14 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями. Ожидается снег, местами сильный, в некоторых районах пройдет метель.

Ранее синоптики сообщили, что в предстоящие выходные в Пензенскую область придет ненастье. Причина в том, что область окажется во власти активного циклона. Однако уже в понедельник вихрь сдаст свои позиции и осадки ослабеют, но морозы усилятся.

15 февраля в народном календаре - Сретение. Предки верили, что снегопад предвещает позднюю и холодную весну, а ясное небо - раннюю и теплую.