Участок Сурского моста в Пензе пока останется перекрытым

11.02.2025 | 15:42

Участок Большого Сурского моста в Пензе останется закрытым как минимум до конца марта, сообщили в администрации города.

В октябре на мосту проводился ремонт проезжей части. Из-за этого движение было затруднено, что вызывало недовольство автомобилистов. Однако и после завершения работ на небольшом отрезке проезжей части остались ограждения, мешающие проезду транспорта.

Ситуация вызвана необходимостью провести работы по повышению устойчивости путепровода. При обследовании на одном из пролетов на улице Чаадаева обнаружили частичную деформацию трех бетонных балок и железобетонной плиты, пояснили в мэрии.

Сейчас подрядная организация, с которой заключен контракт, подготовила площадку, отсыпала ее щебнем, залила бетоном и приступила к установке металлоконструкции. Это позволит обеспечить устойчивость сооружения.

«Противоаварийные мероприятия на объекте начались 10 февраля. В связи с их проведением небольшой участок Сурского моста остается временно закрыт для движения», - предупредили в мэрии.

Планируется, что работы завершат после 25 марта.