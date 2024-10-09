Сетевое издание|18+|Среда|9 окт 2024|20:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Водители недовольны пробками в час пик на Сурском мосту

Печать
Telegram

Пензенский водитель Стас М. попросил ремонтировать проезжую часть на Сурском мосту ночью, а не в дневное время. Из-за дорожных работ автомобилисты вынуждены стоять в пробках.

Свою жалобу пензенец разместил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Скажите, пожалуйста, почему «Пензавтодор» не может делать ремонтные работы на Сурском мосту в ночное время, как во всех цивилизованных городах, чтобы меньше машин было и пробок, а не в час пик?» - спросил Стас.

На жалобу отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Мостовое сооружение - это участок повышенной опасности. В целях обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения работы по ремонту Сурского моста проводятся в светлое время суток», - объяснил он.

В ответе пензенец попросил МБУ «Пензавтодор» заниматься ремонтом не в час пик, когда все отравляются на работу, а в другие часы.

Ремонт проезжей части на Сурском мосту начали 4 октября. Сообщалось, что дорожники перекроют две полосы в сторону улицы Чаадаева. На одной из полос в сторону Луначарского изменят направление движения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте