Водители недовольны пробками в час пик на Сурском мосту

09.10.2024 | 20:12

Пензенский водитель Стас М. попросил ремонтировать проезжую часть на Сурском мосту ночью, а не в дневное время. Из-за дорожных работ автомобилисты вынуждены стоять в пробках.

Свою жалобу пензенец разместил на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Скажите, пожалуйста, почему «Пензавтодор» не может делать ремонтные работы на Сурском мосту в ночное время, как во всех цивилизованных городах, чтобы меньше машин было и пробок, а не в час пик?» - спросил Стас.

На жалобу отреагировал представитель управления ЖКХ города.

«Мостовое сооружение - это участок повышенной опасности. В целях обеспечения безопасности для всех участников дорожного движения работы по ремонту Сурского моста проводятся в светлое время суток», - объяснил он.

В ответе пензенец попросил МБУ «Пензавтодор» заниматься ремонтом не в час пик, когда все отравляются на работу, а в другие часы.

Ремонт проезжей части на Сурском мосту начали 4 октября. Сообщалось, что дорожники перекроют две полосы в сторону улицы Чаадаева. На одной из полос в сторону Луначарского изменят направление движения.