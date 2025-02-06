К военным пенсиям за январь и февраль сделают доплату

06.02.2025 | 19:19

Военные пенсионеры пока не увидели дополнительного увеличения выплат, объявленного с 1 января. Ситуацию прояснил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, 6 февраля.

«По поручению президента подготовлены соответствующие корректировки в закон о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4% с 1 января 2025 года», - сообщил он.

В уже произведенных выплатах за январь и февраль индексации нет. Доплата к ним будет начислена позже.

Необходимое финансирование предусмотрено.

В октябре 2024 года военные пенсии проиндексировали на 5,1%. Когда реальный уровень инфляции по итогам года (9,5%) оказался выше прогнозируемых значений, было принято решение увеличить военные пенсии еще на 4,4%.