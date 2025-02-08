В Пензенской области ожидается мороз до -18 градусов

08.02.2025 | 15:49

В воскресенье, 9 февраля, в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Скорость ветра составит 5-10 м/с. Ночью он будет северо-восточным, днем - восточным.

Температура воздуха ночью прогнозируется -8...-13 градусов, местами мороз может достигать -18.

Днем термометр покажет -3...-8 градусов.

Согласно народным приметам, если 9 февраля запотели окна, то следует ждать холодов. Оттепель в этот день долго не продержится - вслед за ней придут морозы. А округлые мягкие сугробы на полях обещают урожайный год.