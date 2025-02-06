В ряд домов в Терновке ограничили подачу тепла

06.02.2025 | 10:08

В четверг, 6 февраля, в части микрорайона Терновка ограничили подачу отопления. Об этом предупредила управляющая компания «Надежда-6» со ссылкой на ОАО «Пензтеплоснабжение».

Об ограничении подачи ресурса компанию предупредили 6-го числа.

Причина - плановое отключение электричества в котельной «Южная», расположенной на улице Рябова, 30.

Ограничения будут действовать с 9:00 до 12:00.

Ранее котельная «Южная» останавливала подачу отопления в дома в Терновке. У жителей остыли батареи с 13:00 до 15:00 10 января. В это время в котельной проводили ремонт.