Прогноз на неделю: в Пензенскую область придет настоящая зима

На этой неделе пензенцы смогут почувствовать настоящую зиму. Регион окажется во власти южного циклона.
Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Повсеместно пройдет снег, временами сильный, с метелью и переметами на дорогах», - рассказала начальник отдела прогнозирования Иванкова Светлана.
В первые дни температурный режим останется повышенным, но уже с середины недели погода начнет меняться: в Пензенскую область придет антициклон, ветер сменит направление, и с северо-востока будет поступать холодный и сухой воздух.
Усилятся морозы, по ночам столбики термометров начнут опускаться до -12 градусов, днем до -8. Осадки при этом прекратятся, а атмосферное давление повысится.
Солнечных дней ждать не стоит, всю неделю погода будет пасмурной.
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