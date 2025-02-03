Прогноз на неделю: в Пензенскую область придет настоящая зима

03.02.2025 | 11:53

На этой неделе пензенцы смогут почувствовать настоящую зиму. Регион окажется во власти южного циклона.

Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Повсеместно пройдет снег, временами сильный, с метелью и переметами на дорогах», - рассказала начальник отдела прогнозирования Иванкова Светлана.

В первые дни температурный режим останется повышенным, но уже с середины недели погода начнет меняться: в Пензенскую область придет антициклон, ветер сменит направление, и с северо-востока будет поступать холодный и сухой воздух.

Усилятся морозы, по ночам столбики термометров начнут опускаться до -12 градусов, днем до -8. Осадки при этом прекратятся, а атмосферное давление повысится.

Солнечных дней ждать не стоит, всю неделю погода будет пасмурной.