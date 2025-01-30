Пензенские росгвардейцы научились поражать БПЛА из ружей

30.01.2025 | 09:03

В среду, 29 января, на полигоне территориального управления Росгвардии прошли очередные занятия по интенсивной боевой подготовке.

На новом этапе обучения военнослужащие и сотрудники освоили навыки работы с беспилотными летательными аппаратами коптерного типа и FPV-дронами.

Кроме того, инструкторы спецподразделений с опытом работы в условиях боевых действий обучили росгвардейцев поражать аппараты из гладкоствольных ружей 12-го калибра с дробовыми патронами. Мишенью служил гелиевый шар, прикрепленный к дрону.

«Личному составу рассказали о том, как ориентироваться по звуку летящего дрона, как быстро перезарядить оружие и сделать точный выстрел в цель небольших размеров», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В конце декабря и начале января сотрудники спецназа Росгвардии провели учения по ближнему бою на малых дистанциях. Оружием служили автоматы и пулеметы. Также бойцы отработали навыки маскировки, классификации целей, корректировки огня.