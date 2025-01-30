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Общество

Пензенские росгвардейцы научились поражать БПЛА из ружей

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В среду, 29 января, на полигоне территориального управления Росгвардии прошли очередные занятия по интенсивной боевой подготовке.

Пензенские росгвардейцы научились поражать БПЛА из ружей

На новом этапе обучения военнослужащие и сотрудники освоили навыки работы с беспилотными летательными аппаратами коптерного типа и FPV-дронами.

Пензенские росгвардейцы научились поражать БПЛА из ружей

Кроме того, инструкторы спецподразделений с опытом работы в условиях боевых действий обучили росгвардейцев поражать аппараты из гладкоствольных ружей 12-го калибра с дробовыми патронами. Мишенью служил гелиевый шар, прикрепленный к дрону.

Пензенские росгвардейцы научились поражать БПЛА из ружей

«Личному составу рассказали о том, как ориентироваться по звуку летящего дрона, как быстро перезарядить оружие и сделать точный выстрел в цель небольших размеров», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Пензенские росгвардейцы научились поражать БПЛА из ружей

В конце декабря и начале января сотрудники спецназа Росгвардии провели учения по ближнему бою на малых дистанциях. Оружием служили автоматы и пулеметы. Также бойцы отработали навыки маскировки, классификации целей, корректировки огня.

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Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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