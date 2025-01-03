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Общество

Спецназ продемонстрировал навыки в учебном бою

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Сотрудники спецназа Росгвардии провели учения, на которых укрепили навыки ведения боя, разведки местности и ориентирования в сложной тактической обстановке.

Бойцы моделировали действия в различных условиях ближнего боя на малых дистанциях. Оружием служили автоматы и пулеметы.

«Подразделения БПЛА обнаружили условную вражескую технику и личный состав противника. Цели были поражены из миномета и АГС-17 «Пламя». Для эффективного выполнения задачи спецназовцы использовали различные типы боеприпасов», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Стрельбами дело не ограничилось. Росгвардейцы также отработали навыки маскировки, классификации целей, корректировки огня. Кроме того, они продемонстрировали навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и ведения огня на максимально возможной дальности.

«Тренировка прошла в последний день старого года на полигоне в Пензенском районе. С 3 января занятия возобновились», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Источник — видео, фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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