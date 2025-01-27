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Общество

Погода в Пензенской области на неделю: оттепель продолжается

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На предстоящей рабочей неделе погода в Пензенской области существенно не изменится. Прогноз подготовили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По-прежнему на улице будет преобладать оттепельный характер. Причина тому - господство теплого и влажного воздуха с Атлантики.

Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя возможны лишь в отдельных районах. Температурный режим останется по-прежнему повышенным», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В дневное время показатели будут колебаться от -2 до +3 градусов. Ночи тоже не окажутся по-зимнему морозными: столбики термометров не опустятся ниже -5.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из-за глобального изменения климата в мире вырастет число природных катаклизмов. Негативные последствия роста температур затронут и Россию, в первую очередь умеренные и приполярные широты, где глобальное потепление идет быстрее в 2-2,5 раза, чем в тропических. Из-за этого возникают экстремальные погодные явления: засухи, сильные осадки, ураганы и прочее.

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